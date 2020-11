Det er nu 12 år siden Isabella og Karkin udvidere og flyttede deres kinesiske restaurant fra Brotorvet til Axeltorv. Igen er de blandt de nominerede til at få trofæet som Byens Bedste Restaurant. Fotos: Dorte Rye Silbo

"Wokken" fik prisen i 2019: Nu er de igen nomineret

ByensBedste - Vi blev så rørte, og alle gæster ønskede tillykke. Men det er jo deres skyld, at vi vandt. Det var en meget stor ære, fortæller Isabella, der tydeligt bliver påvirket over sidste års kåring.

Igen i år er parrets restaurant nomineret. Sidste år var de oppe mod to restauranter, og denne gang gælder det fire. De øvrige er B-Spis, Tap & Vin, Peperoncino og Alt Godt.

- Efter prisen fik vi mere travlt i restauranten. De trofaste gæster og familier kom stadig, og vi oplevede, at der kom flere nye til, fortæller Isabella.

Så kom Covid-19 og restauranten måtte lukke i to en halv måned.

- Vi føler, at gæsterne er trygge. Selvom det giver ekstra arbejde og er omkostningsfuldt, er det bare så vigtigt, fortsætter hun.

Chinese Restaurant Wok & Chopsticks har i forbindelse med coronapandemien fundet på en god løsning, når gæsterne skal have mad fra barbecuen. Foto: Dorte Rye Silbo

- Vi skulle finde en fornuftig løsning ved vores barbecue. En løsning som vi sagtens kan finde på skal fortsætte. Det er et nummersystem, hvor gæsten sætter en klemme med sit bordnummer på tallerkenen inden de sætter den ved barbecuen. Bagefter serverer vi den færdige mad.

Men trods alt føler Isabella, at den gode atmosfære og hyggen stadig er der. Hun tilføjer: - Hårde tider skal man også kæmpe sig igennem.

- Vi tager det med et smil, og det gør vores gæster også. Sommeren hos os har været god, så ingen klagesang her. De fleste af de trofaste gæster er blevet hjemme i byen, og flere udefra har besøgt os.

Isabella og Karkin sørger for at gæsterne føler sig trygge og bevarer den hyggelige atmosfære i Chinese Restaurant Wok & Chopsticks.

De er vilde med deres job

- Vores gæster kommenterer, at vi nu også er nomineret i 2020, og siger at de vil stemme på os. Det er vi selvfølgelig dybt taknemmelige for.