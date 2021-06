Se billedserie 51-årige Wane One startede med at male graffiti, da han var 13 år og har været med hele vejen fra tags til gavlmalerier. Fotos: Helle Hansen

Wane One fra Bronx udsmykker gavl i Næstved

Næstved - 03. juni 2021 kl. 15:45 Af Helle Hansen

Han har rejst det meste af jorden rundt og malet gavlmalerier, men alligevel er det noget helt særligt for Wane One at male i Næstved.

- Det er en ære at blive inviteret hertil af Swet og CMP og lave sit eget piece, og så er det er min første tur ud i verden efter Covid-nedlukningen, siger den 51-årige kunstner og grafiske designer, som bor i Bronx i New York og har malet siden han var 13.

Langt venskab - Jeg har kendt dem i 25 år. Vi mødte hinanden første gang ved et event i 1991 i München og har holdt kontakten siden, siger han om Swet, William Hjort, og CMP, Claus Michael Petersen, der, hvis nogen skulle være i tvivl, har stjernestatus indenfor graffiti og street art i det meste af verden.

Mens Swet og CMP begge arbejder i Næstved Ungdomsskole, har Wane One altid levet af at male og har ind imellem også har arbejdet som grafisk designer og lavet reklamer for mærker som Nike og New Balance.

- Her under Covid har jeg mest gjort det i merchandise, siger den verdenskendte kunstner, som er helt nede på jorden og hyggelig at snakke med.

Fantastisk - Det er fantastisk, det de skaber her, siger han om Næstved Kunstby.

- Det er godt med alle de forskellige stilarter. Der er noget for alle, og gavlmalerierne giver noget liv og karakter til byen, siger Wane One, der i disse dage maler på gavlen af Ringstedgade 19D, på siden ud mod gården. Ejendommen er ved at blive renoveret, så det er en helt nypudset væg, han gik i gang med i tirsdags.

Midt på ugen er det lidt småkoldt, når man som han har vestindiske rødder, men ellers hygger han sig rigtig meget i Næstved.

- Jeg overvejer at lave en T-shirt, hvor der står »Næstved - it's just up the Street«, siger han med et grin, for det er den stedsangivelse han altid får, når han spørger hvor noget ligger.

Kunsten i gaden Han kan godt lide roen her sammenlignet med storbyerne, hvor han ofte maler.

- Næstved minder lidt om det sted, hvor jeg har mit atelier tre timers kørsel fra New York, siger han, der ikke vil betale formuer for et lille atelier i millionbyen.

Men han elsker at male, og vil gerne være med til at inspirere de unge og vise dem, at man godt kan komme langt med kunst og spraydåser.

- Her kan børn og unge lære noget om kunst, for hvor lærer de ellers om det, spørger han og fortæller, at børn i Mellemamerika lærer meget om kunst i folkeskolen, mens det fag ikke er særlig højt prioriteret i USA.

- Nogle gange er jeg også med til at holde maleworkshops for børn og lære dem teknikkerne, siger han. I Næstved bliver det denne gang dog »kun« til det farvesprudlende gavlmaleri og bag Dania og en artist talk på JB10 lørdag.

De vigtige farver Maleriet på gavlen har ikke som sådan noget motiv men handler om grafiske former, farver og dekonstruerede bogstaver fra graffitiens verden.

- Farverne er meget vigtige. Der skal være en balance, som giver en god følelse, forklarer han.

- De gule, brune og grønne farver er valgt, for at maleriet passer til området, siger han og peger på de gule nabobygninger, de grønne træer og murstensbygningerne lidt længere væk.

- Maleriet skal give folk følelsen af, at de er velkomne i Næstved, siger Wane One.