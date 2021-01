Se billedserie Svend Jørgensen får sig en hyggelig sludder med de to betjente fra Københavns ridende politi: Jesper Eriksen (tv) og Kristian Madsen. Fotos: Jan Jensen

Vrisk og vink fra det ridende politi

Næstved - 29. januar 2021 kl. 13:07 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

- Hvor er det dog dejligt at se sådan nogle rigtige heste i gaderne.

Sådan lyder det spontant fra Svend Jørgensen, som gør et stop med sin stok og får en lille sludder med de to betjente på Hjultorv.

Mange i Næstved husker, da Gardehusarernes hesteskorte skabte liv i gaderne hver onsdag. Denne torsdag er det heste, der har taget turen fra Københavns Politis ridende politi, der har 14 heste opstaldet i Dragør.

Patrulje i Jernbanegade. Det sker ikke så tit, at det ridende politi er i Næstved, hvilket fik børn til at vinke.

Patrulje udenfor København Kristian Madsen og Jesper Eriksen sidder i sadlen, og de tager sig tid til at hilse på forbipasserende.

De er vant til at besvare det oplagte spørgsmål. Det ridende politi er simpelthen på patrulje. Normalt er det mest i hovedstaden cyklister i gågader og større forsamlingen risikerer en påtale eller en bøde.

Jesper Eriksen, der er daglig leder af ryttersektionen i Københavns Politi. Han er selv i sadlen og fortæller, at man forsøger at nå ud til så mange byer som muligt: - I dag blev det Næstved. Det er lidt nemmere, at komme afsted, når det er på Sjælland, siger Jesper Eriksen.

Esben og Frederikke fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi får en snak med kollegerne fra hovedstaden. Esben har tidligere været ansat ved Københavns Politi.

Heste-p-bøde Avisen møder de to ryttere på Axeltorv, hvor hestene efterhånden har stået så længe, at det er ved at udvikle sig til en parkeringsbøde.

De lokale kolleger fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi dukker op som en patrulje på hjul.

Betjentene Esben og Frederikke hilser på hestene. Esben har en fortid hos Københavns Politi, så der de to ryttere slipper med en advarsel. Stemningen er løssluppen og der stilles op til fællesfoto inden det ridende politi tager en runde i Næstved.

Børn vinker og et par hunde gør af patruljen. Hestene forbliver rolige og politiet smiler og vinker tilbage.

Det forbliver en rolig fredag - med et forfriskende hestevrinsk i Næstved.

Esben og Frederikke - den lokale patrulje - møder det ridende politi fra hovedstaden. Det sker ikke så tit og kræver et foto.