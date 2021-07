Vred mor frygter, det hele er tabt på gulvet: Oliver var mandsopdækket i halvandet år, og så blev han sat af på gaden

Centerchef beklager fejl

Næstved Kommune: Det er vi meget kede af. Vi var alle chokeret.

Det siger centerchef i Center for Børn og Unge i Næstved Kommune Thomas Carlsen.

Han fortæller, at der drejer sig om en misforståelse, da 17-årige Oliver pludselig blev fjernet fra døgninstitutionen Multifunc i Aarhus.

Det burde aldrig være sket, slår han fast og peger på, at det var en fejllæsning af nogle papirer i sagen, der fik sagen til at køre af sporet.

- Fejlen er, at vi ikke er enige, siger han.

Fejlen

Det fremgår af dokumenter i sagen, at Ungdomskriminalitetsnævnet skriver, at Olivers dom fra 29. maj 2019 står ved magt, og at straffen stadig er to år. Dermed udløber den 28. maj 2021.

Problemet er bare, at Næstved Kommune, Multifunc, Ungekriminalitetsforsorgen, Charlotte Sønderup og ikke mindst Oliver tror, at der er afsagt en ny dom 20. marts 2020, da Olivers sag var på bordet hos Ungekriminalitetsnævnet igen, og at den to-årstraffen derfor først er udstået 19. marts 2022.

Da man opdager fejlen 26. maj, går det stærkt, for der er ifølge Thomas Carlsen dermed ikke længere hjemmel til at holde Oliver »indespærret« på Multifunc fra 28. maj, og derfor skal han hjem.

Det betyder så, at der ikke er truffet nye foranstaltninger, så Oliver kan fortsætte i et andet tilbud, og derfor ender han på gaden foran sin mors hus med meget kort varsel. Det er, ifølge centerchef Thomas Carlsen, en meget beklagelig fejl.

Ankestyrelsen

Thomas Carlsen mener, at det tilbud, kommunen nu har givet Oliver, om at flytte til Gelsted er fint, og han mener, at Oliver er positivt indstillet.

Det er hans mor Charlotte Sønderup ikke, og derfor har hun klaget til Ankestyrelsen - både over det nye tilbud, og at Oliver bare blev sendt hjem.

Hun fortæller, at Næstved Kommune ikke går videre med sagen, før Ankestyrelsen er kommet med en udtalelse.

- Det giver meget god mening, siger Thomas Carlsen.

Han mener ikke, at det er hensigtsmæssigt at sætte noget i gang, hvis Ankestyrelsen alligevel mener, at der skal gøres noget andet.

Mere hjælp

Thomas Carlsen fortæller, at de i Center for Børn og Unge er opmærksomme på, at Oliver er på vej mod 18 år, hvilket betyder, at han ikke længere vil høre under Center for Børn og Unge, men bliver flyttet til jobcentret og Center for Handicap og Psykiatri.

- Jeg forventer, at Oliver stadig skal have hjælp og vil høre under Serviceloven, siger Thomas Carlsen.

Der er også mulighed for at Center for Børn og Unge opretter et efterværn for Oliver, men han mener, at han vil få det bedste hjælp i Center for Handicap og Psykiatri. Nu er det ikke andet at gøre end at vente på Ankestyrelsens afgørelse - imens prøver Oliver at få tiden til at gå i rækkehuset i Næstved sammen med sin mor og to søskende.