Voldtog eks-kæreste otte gange - idømt syv års fængsel

En grim voldtægtssag, der har varet i over en måned, har nu endelig fået sin afslutning. Den tiltalte 38-årige mand, er idømt syv års fængsel for i alt otte voldtægter, 17 tilfælde af vold, to voldtægtsforsøg, et tilfælde af frihedsberøvelse og to tilfælde af vidnetrusler.