De to mænd blev onsdag dømt for voldtægt ved Retten i Næstved.

Voldtægtsmænd slipper for udvisninger

En 19-årig tyrker blev idømt et år og tre måneders ubetinget fængsel for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Hans 17-årige kammerat fra Iran blev fundet skyldig i samme tiltale samt fuldbyrdet voldtægt. Det blev takseret til en straf på to et halvt års ubetinget fængsel. Den 17-årige er tidligere dømt for personfarlig kriminalitet.

Anklagemyndigheden havde krævet begge de unge mænd udvist fra Danmark. Retten lod dem dog slippe med en advarsel. Det betyder, at dommen vil blive taget med i overvejelserne, hvis en af de to senere skulle ende i en retssag, hvor udvisning kan komme på tale.

Tyrkeren valgte at anke dommen på stedet, mens iraneren vil gøre brug af sin ret til 14 dages betænkningstid. Begge skal fortsat sidde varetægtsfængsel frem til, at sagen kommer for Østre Landsret eller for den 17-åriges vedkommende til endelig afsoning, hvis han ikke vælger at anke.