Voldsorgie mod kæresten og trusler om afklippede kønsdele

Næstved - 10. januar 2018

Det slog klik for en 25-årig mand natten til søndag den 1. oktober sidste år, da hans kæreste bad ham slukke for noget høj musik.

Situationen eskalerede så meget, at den 25-årige nu skal fem måneder i fængsel for grov vold mod den jævnaldrende kvinde, som ikke er hans kæreste længere.

Pressede fingre i øjnene

De to havde været ude at drikke det meste af natten, men da de vendte hjem til mandens daværende bopæl i Hyllinge, var han ikke indstillet på at stoppe festen. Ved 5-tiden spillede han stadig musik, men kæresten bad ham slukke, fordi hun ville sove.

Den 25-årige gik derefter amok. Han slog kvinden flere gange i hovedet med flad hånd, trak hende hårdt i håret og kastede et tv over hende. Det ramte hende på både hænder, arme og fødder, da hun ikke kunne undvige, som hun ellers havde gjort, da en højttaler ligeledes var blevet kastet efter hende.

Kvinden blev sparket flere gange på kroppen, fik nikket flere skaller og blev slået på knæet med et værktøj. Hendes kæreste pressede sine pegefingre ind i øjnene på hende, inden han sluttede af med endnu et kast med elektronisk udstyr - denne gang en bærbar pc.

Flygtede til overbo

Til sidst lykkedes det kvinden at flygte til en overbo, som også vidnede, da sagen for nylig var for Retten i Næstved. Det samme gjorde offeret selv - og kunne heldigvis berette, at hun ikke havde fået permanente skader fysisk.

Den 25-årige erkendte blot to slag med flad hånd, mens han nægtede resten. Retten frikendte ham på enkelte punkter - blandt andet for at banke kærestens hoved i gulvet og trampe hende i nakken - men han blev dømt for de ovenstående beskrevne forhold.

Drukne i håndvask

Samtidig blev han også fundet skyldig i trusler mod kvinden. Han truede både med at drukne hende i håndvasken samt at klippe hendes klitoris af med et værktøj.

Endelig blev manden også fundet skyldig i omkring 11 måneder inden voldsorgiet også at have slået kæresten i ansigtet med flad hånd.

De tre forhold - grov vold, trusler og vold - kostede tilsammen fem måneders ubetinget fængsel. Og den dom valgte den 25-årige at modtage.