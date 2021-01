Voldsomt: Spritbilist bragede ind i træer og sten

Torsdag eftermiddag blev politiet kaldt til Alleen i Karrebæksminde, hvor en bil var kørt ind i to træer og havde ramt nogle sten og betonstolper. Det var en 38-årig mand fra lokalområdet, som havde mistet herredømmet over sin bil. Grunden skal muligvis findes på bunden af flasken, for en alkometertest viste, at han havde en promille, der var noget højere end det tilladte. På grund af promillens størrelse blev hans kørekort inddraget på stedet, og hans bil blev beslaglagt.