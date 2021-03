Politiet har sigtet en 15-årig pige fra Næstved for at have kørt ikke færre end 138 ture med DSB uden gyldig billet. Foto: Jens Wollesen

Vildt: Politiet sigter 15-årig pige: Så mange gange kørte hun uden billet

- Det er et spørgsmål om, at vi først for nylig for modtaget anmeldelsen fra DSB. Vi fik kontakt til pigen i går (onsdag red.), fortæller Palle O. Hansen til sn.dk.