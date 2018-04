Flammerne stod højt i den trelængede går natten til tirsdag. Foto: Preben Madsen/Media Næstved Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: Voldsom gårdbrand: Nu er brandårsagen fundet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Voldsom gårdbrand: Nu er brandårsagen fundet

Næstved - 22. april 2018 kl. 14:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har nu endeligt bekræftet, at den voldsomme brand i en gård på Spjellerupvej vest for Næstved begyndte i et fyrrum.

Læs også: Hul redder stuehus og ejer

Branden, der resulterede i at to ud af gårdens tre længer nedbrændte, opstod sent mandag aften, hvor gårdejer Knud Jensen vågnede til store brag.

Gårdejeren lå og sov, men heldigvis var der et mindre hul mellem stuehuset og de to længer med ild i, så stuehuset står uden skade. Ingen kom til skade i branden.

Mandag nat var en travl nat for brandfolkene i politikredsen, for der var flere voldsomme brande i politikredsen. Ud over gårdbranden var der blandt andet en brand i en villalejlighed i Vordingborg, hvor seks personer måtte evakueres.