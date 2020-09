Voldsom brand i landlig idyl - en anholdt

Af Anna C. Møhl

Natten til søndag blev der sat ild til et hus på Broksøvej øst for Herlufmagle.

- Vi har anholdt en, som vi mistænker for at have påsat branden, siger Mikkel Kjærgaard, vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.