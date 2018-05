Voldsom brand i etageejendom

Det oplyser vagtchef ved Klokken 02.28 fik Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Ole Hald, til sn.dk.

- Vi får en melding om, at der står flammer ud af bygningen, men at alle opgangens beboere selv er komme ud, så ingen har været i fare, siger Ole Hald til sn.dk.

Ifølge vagtchefen er branden opstået i en af lejlighederne på anden sal, men den nåede heldigvis ikke at sprede sig til andre lejligheder.

- Det er lejlighedens mandlige beboer, der er ved at gå i seng, da han opdager at noget er galt. Han har dog ingen anelse om, hvordan branden kunne opstå, siger vagtchefen.

Politiet kan på nuværende tidspunkt heller ikke komme med en brandårsag, som skal undersøges yderligere i løbet af i dag.

Det lykkedes hurtigt et røgdykkerhold at få slukket branden, inden den bredte sig til hele bygningen.

Et værelse er udbrændt, og hele lejligheden med indbo er kraftigt sod- og røgskadet.

Det kan heller ikke med sikkerhed udelukkes at selve bygningen, og de underliggende lejligheder har lidt skade af vandet efter slukningen.

Lejligheden må efter branden, anses for at være ubeboelig et stykke tid.

Inden brandfolkene forlod stedet, blev hele bygningen gennemluftet med en overtryksventilator, samtidig med at hele tagkonstruktionen blev gennemgået, for at være sikker på at alt ild var slukket.