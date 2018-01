Den 43-årige mand er en del af misbrugsmiljøet i Næstved, og det er ikke første gang, at han er endt som offer for vold. Kort efter episoden i september sidste år blev to mænd på henholdsvis 36 og 32 år dømt for et tidligere overfald på manden, der fik sparket døren til sin lejlighed ind, fik taget kvælertag og blev slået med et bat, der dog var hans eget. Det var den 36-årige, der stod bag volden, og han fik i alt fire måneders betinget fængsel, idet han også blev dømt for tyveri og forsøg på hæleri. Den 32-årige ventede udenfor med et aluminiumsbat, og for sin medvirken samt en række mindre forhold fik han 60 dages ubetinget fængsel.

Send til din ven. X Artiklen: Voldsmand redder sit offer fra at forbløde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Voldsmand redder sit offer fra at forbløde

Næstved - 13. januar 2018 kl. 06:48 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 48-årig mand Tappernøjeegnen er ved Retten i Næstved netop blevet idømt seks måneders ubetinget fængsel for grov vold mod en 43-årig mand fra Næstved. Flere formidlende omstændigheder gjorde, at straffen blev relativt mild.

Læs også: Forsvarsadvokat dømt for at sladre i kæmpe narkosag

Begge mænd er en del af misbrugsmiljøet, og en søndag i september sidste år omkring klokken 13 opsøgte den 43-årige selv sin overfaldsmand på dennes kærestes adresse i det østlige Næstved. Af uransagelige årsager havde han en kop kaffe i en porcelænskop med sig.

Da den 48-årige åbnede døren, havde han en trækølle i hånden. Efter rettens opfattelse overfaldt han straks manden, der havde ringet på døren, og med køllen tildelte han ham flere slag mod hoved og krop.

Under tumulten trak den 43-årige sig ned ad en trappeopgang. Han havde tabt kaffekoppen, som den 48-årige nu samlede op og slog til med sin kølle, som var han i gang med et spil rundbold. Koppen splintredes, og et af skårene ramte offeret på venstre side af halsen, således at han fik et 10 centimeter langt snitsår.

Det opdagede den 43-årige dog ikke selv, og det var faktisk overfaldsmanden, som måtte gøre sit offer opmærksom på, at han blødte temmelig kraftigt. Den 48-årige tog sin t-shirt af og viklede den rundt om halsen på manden for at lægge tryk på og sørgede for at udøve førstehjælp, indtil en ambulance ankom. Havde han ikke gjort dette, var den 43-årige formentlig død.

I retten nægtede den 48-årige sig skyldig. Han erkendte i et vist omfang at have skubbet og med knytnæver at have slået manden, men han mente, at der har været tale om et decideret slagsmål og ikke et voldeligt overfald.

Efter at have hørt forklaringer fra de involverede parter, en mand, der tilfældigt havde været vidne til episoden, og en politibetjent, var retten af en anden opfattelse. Det var dog formidlende omstændigheder, at der var blevet udøvet førstehjælp, samt at det var den 43-årige, som selv havde opsøgt overfaldsmanden. Af samme årsag blev han heller ikke tildelt erstatning.

Den 48-årige modtog dommen.

relaterede artikler

Endelig dom efter tre et halvt år 11. januar 2018 kl. 08:56

Voldsorgie mod kæresten og trusler om afklippede kønsdele 10. januar 2018 kl. 15:44

Drama i retten: Flere personer bortvist 10. januar 2018 kl. 11:19