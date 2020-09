- Det gode ved rom er, at det ikke altid handler om prisen. Du kan sagtens lave et kvalitetsprodukt til en fornuftig pris. Det hele er et spørgsmål om processen, og om hvordan du blander det, siger forsanger Michel Poulsen. Foto: Nadia Lavard

Volbeat lancerer ny rom

De tjener millioner på deres musik, men mere vil som bekendt have mere, og derfor har rockbandet Volbeat med Næstveds egen Michael Poulsen i spidsen kastet sig over spiritusproduktion.

- Når du er ung, har du ikke råd til god spiritus. Du starter med dårlige øl og vil bare drikke dig fuld. Når du bliver ældre, begynder du at opdage bedre øl. Vi havde vores egen øl i et stykke tid og fandt igennem produktionsprocessen frem til den rigtige smag. Senere begyndte jeg også at interessere mig for whisky. Du starter med at drikke en almindelig whisky og tro, at det er den bedste i hele verden - indtil du opdager alle dem, der er endnu bedre.