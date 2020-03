Se billedserie Michael Poulsen og hans familie får nu hele 463 kvadratmeter at boltre sig på.

Volbeat-forsanger har købt kommunens dyreste villa

Næstved - 06. marts 2020

Næstved: Allerede i november erfarede Sjællandske, at Volbeat-forsanger Michael Poulsen har købt kommunens dyreste villa, som ligger på Udsigtsbakken i Appenæs med udsigt over Karrebæk Fjord og Gavnø. Nu er handlen helt officiel, og det samme er prisen: 15 millioner kroner.

Forsangeren i det over det meste af verden populære rockband er dog ikke flyttet ind endnu. Torsdag var en hær af håndværkere i gang med at arbejde på adressen, så alt kan blive toptunet og klar til indflytningen.

Det haster heller ikke med at komme videre fra Michael Poulsens snart tidligere adresse på Vridsløsevej. Den ejendom er nemlig stadig ikke solgt trods en mere beskeden pris på små 4,2 millioner kroner. Det er den kendte ejendomsmægler Pernille Sams, som står for salget.

Drømmehuset Sjællandske fik et sjældent interview med Michael Poulsen, da han på Rønnebæksholm i september fik overrakt Trelleborgfondens Kulturpris - i Næstved kaldet Grundtvig-Marie-prisen. Allerede dengang havde han udset sig luksusvillaen på Udsigtsbakken som hjem for ham selv, hans kæreste og parrets treårige datter.

- Vi har fundet drømmehuset, og vi har brug for mere plads, for vi vil gerne udvide familien. Samtidig skal min kæreste ikke føle, at det er hende, som er flyttet ind hos mig, sagde han og fortalte om, hvorfor han de seneste seks år har haft adresse her på egnen:

- Jeg føler mig virkelig hjemme her. Der er en helt speciel ro, som jeg har brug for. Storbyer har aldrig sagt mig så meget. Man har set dem én gang, og så kan man krydse dem af på listen. Jeg kunne i virkeligheden lige så godt bo i USA, men jeg kan godt lide Danmark, og jeg kan godt lide at være dansker. Jeg kommer også fra en stor familie - det samme gør min kæreste - og de fleste af mine familiemedlemmer bor i Ringsted eller Næstved. Vi er meget familiemennesker, så derfor faldt Næstved helt naturligt for os.

Luksusbordel Familien Poulsens nye pragtvilla blev opført i 1973 og har siden trukket overskrifter flere gange.

I 2004 blev den solgt på tvangsauktion til de såkaldte bøsse-gangstere Bo Madsen og Henrik Haugberg Madsen, der købte den for 4 millioner kroner.

Syv år senere var Bo Madsen sammen med en forretningspartner i færd med at indrette villaen til luksusbordel. De planer strandede dog, da Bo Madsen i juni samme år blev anholdt for mordet på sin tidligere samlever.

Bo Madsen og den formodede lejemorder Claus Stokholm Larsen blev dømt for mordet på Henrik Haugberg Madsen, først ved Retten i Næstved i 2013 og året efter i landsretten i det, der blev kendt som drabssagen uden lig. De fik henholdsvis 16 og 15 års fængsel. Der var ingen dna-spor, men efter mere end 30 vidneforklaringer fandt dommeren, at der var så mange indicier, at de to skulle kendes skyldige.