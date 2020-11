Souschef og optiker Sanne Ejland, indehaver Jesper Leth samt optometristelev Lotte Vergmann med den store og samtidig lille gazelle-figur. Lotte Vergmann er iøvrigt uddannet om et par måneder og fortsætter herefter sin ansætttelse i brillebutikken. Privatfoto

Voksende succes med gazelle hastighed

Næstved - 19. november 2020 kl. 06:00 Af Per Witt Kontakt redaktionen

Først var de to. Indehaver og optiker Jesper Leth og en enkelt ansat i Jesper´s Optik i Torvestræde 11. Fem år efter er der otte i butikken: Fem optikere og tre assistenter i Nyt Syn Jesper´s Optik, der stadig ligger i Torvestræde men i noget større omgivelser i nummer fem.

På de godt fem år er antallet af kunder også vokset fem gange i brillebutikken, der laver alt fra briller og kontaktlinser til forundersøgelser for Memira, der udfører laseroperationer og linseudskiftninger på kunder, der ønsker brillefrihed.

Anerkendelse Dagbladet Børsen har også bemærket successen og butikkens vækst, og gjort brillebutikken opmærksom på, at den er en såkaldt Gazelle-virksomhed, der har gjort sig fortjent til Gazelleprisen. For at opnå denne anerkendelse skal man som virksomhed leve op til en række krav. Udtrykket gazelle stammer fra den gazellepris, som Dagbladet Børsen hvert år uddeler til hurtigt voksende danske virksomheder.

Kort fortalt så er kravene blandt andet at man hvert eneste af fire regnskabsår som minimum skal have en omsætning på 1 million kroner eller komme ud med et bruttoresultat på 500.000 kroner. Den samlede sum af det primære resultat i din virksomhed skal være i plus og som minimum have fordoblet omsætningen eller bruttoresultatet gennem de sidste fire regnskabsår. Og det lever Jesper´s Optik fint op til.

- Vi har som en lille, frivillig lokal optiker fundet vores egen niche i et turbulent optikmarked, præget af udenlandske kapitalkæder, vurderer Jesper Leth, der er ret så stolt over at blive udnævnt til gazellevirksomhed.

Vokseværk Helt lille kan man dog ikke sige, Nyt Syn i Næstved er. Fra starten i 2019 til nu er brillebutikken vokset fra at være den 5. mindste i landet til den 2. største på landsplan.

Som selvstændig optiker køber butikken selv brillestel på messer i ud- og indland. Seneste nyindkøbte mærke er det danske firma Lindberg, som har specialiseret sig i de supertynde og stærke titaniumbrillestel.

Optikerens forklaring på successen er de enkle og ret indlysende: God service, gennemskuelige priser, høj kvalitet og personlig betjening med grundig afdækning af kundens behov.

De seneste år har Jesper´s Optik modtaget flere anerkendelser. I 2018 fik butikken titlen "Danmarks Bedste Optiker" indstillet af kolleger og leverandører. I 2019 fik butikken titlen som "Byens Bedste Optiker" i Næstved indstillet af kunderne.