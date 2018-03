Vognmanden i pit

Dåbsattesten. Siger vognmand Otto Poulsen, når han skal forklare, hvorfor han har solgt Tornemark Vognmandsforretning. Firmaet blev grundlagt af hans far i 1944, og Otto Poulsen blev medejer i 1981. To år senere døde hans far Johannes Poulsen, og siden har Otto Poulsens navn stået på lastbilerne.

Nu har den 73-årige Otto Poulsen solgt vognmandsfirmaet til Nakskov-apotekeren Thomas Sevel, der har et landbrug ved Tornemark. Den daglige ledelsen af firmaet står driftleder Kim Shah. Han kender virksomheden efter at have kørt parløb med Otto Poulsen i seks år. Og den »gamle« vognmand har lovet at hjælpe lidt til i starten.

- Jeg var kun 14, så jeg kunne ikke køre lastbil. Jeg ville have været i mekanikerlære, men Kurt fra Skafterup snuppede pladsen. Så min far fik en aftale om, at jeg blev bagerlærling her i Tornemark. Da jeg fyldte 18 år, fik jeg et stort kørekort af min far. Det var meget smart tænkt, for da jeg var færdig med militæret begyndte jeg at køre som chauffør. Jeg startede den 1. juli 1965, og fik en helt ny Mercedes at køre i, siger Otto Poulsen.