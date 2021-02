Virtuelt åbent hus på VUC Storstrøm

Onsdag den 10. februar klokken 19.00 holder VUC Storstrøm i Næstved åbent hus. Arrangementet foregår online, og her kan man høre mere om den 2-årig HF og tille spørgsmål om uddannelsen. Alle med interesse er velkomne til at høre nærmere om uddannelsen og studiemiljøet. Man møder blandt andre uddannelseschefen, og der er mulighed for at stille spørgsmål via chat. Tilmelding skal ske på: www.vucstor.dk/åbent-hus, og tilmeldingsfristen er den 9. februar. Det er også muligt at bestille tid til et fysisk fremmøde eller telefonmøde. Det gøres ved at ringe på tlf. 54881700. Det virtuelle åbne hus gentages den 4. marts.