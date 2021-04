Børneværten Shane Brox guider børnene i klip og klister via Facebook. Foto: Næstved Storcenter

Virtuel påskehygge med Shane: Guider børnene i klip og klister

Selvom de fleste butikker fortsat må holde lukket, bliver der alligevel skruet ekstra op for påskehumøret i Næstved Storcenter. Den populære børnevært Shane Brox, kendt fra DR-programmet »Shanes verden«, gæster påskedag storcentret til virtuel klip og klister.

Coronaforsvarligt kan børnene hjemme i stuerne følge med, når Shane Brox bruger genbrugsting fra hverdagen. Samtidig guides børnene i at lave kyllingerne Pip Hip og Hop samt et skakspil.

Det bliver kykkeli hyggeligt

Alt forældrene selv skal stå for er at have en række materialer klar, så børnene kan slippe fantasien løs, lyder det. Herunder materialer som toiletruller, tuscher, filt, perler og limpistoler.