Personaleforeningen i H. Nielsen og Søn har valgt at bruge åretsjulegave lokalt. Det glæder citychef Daniel Lillerøi (t.v.). Som nummer to fra højre ses Lisbeth Serop Larsen. Privatfoto

Virksomhed støtter lokale ved køb af julegavekort

Det er samfundssind at støtte lokalt, mener citychef Daniel Lillerøi, Næstved Cityforening.

På grund af Covid-19 er mange fester og personalearrangementer i danske virksomheder aflyst. Arrangementer, der eksempelvis afholdes på lokale restauranter og hoteller, må vente, og derfor udviser virksomhederne stort samfundssind ved at støtte op om byen på andre måder.

- Næstved Cityforening sætter stor pris på den fantastiske opbakning, som H. Nielsen & Søn giver byen i en tid, hvor mange af byens forretninger har brug for ekstra støtte og kundeflow, siger Daniel Lillerøi.

- De festlige arrangementer må vente til en tid, hvor Covid-19 ikke præger verdenen. Vi vil dog stadig gerne opfordre vores medarbejdere til at gå ud og nyde byens tilbud, være sammen med deres kære og samtidig støtte lokalt, fotæller Lisbeth Serop Larsen, kontorassistent hos H. Nielsen & søn, som sidder i personaleforeningen i virksomheden og har været med til at tage beslutningen om at købe Næstved Gavekort.