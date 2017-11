Nielsen & Risager var rådgivende ingeniører på de store regnvandsledninger, som for nylig blev ført under ringvejen lige før rundkørslen ved Ydernæs. Foto: Nielsen & Risager

Send til din ven. X Artiklen: Virksomhed med vokseværk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Virksomhed med vokseværk

Næstved - 29. november 2017 kl. 18:08 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

MOE har klare ambitioner om at blive større.

I dag er her over 700 medarbejdere, men det skal ikke stoppe her.

- Vi vil vækste over hele linjen, siger Klaus Jørgensen, leder af MOE Sjælland, som selv er kommer ind i MOE i 2012, da selskabet opkøbte Skude & Jakobsen i Vordingborg, hvor han har været siden 1991.

- Så jeg har også selv oplevet forskellen på at komme fra et mindre firma til et af Danmarks største rådgivende ingeniørfirmaer, siger han.

- Det er meget nemmere at rekruttere medarbejdere, da så stort et firma kan tilbyde lige så spændende opgaver, som man ellers skal til København for at få, siger han.

Størrelsen gør, at firmaet kan deltage i interessante projekter og kan udnytte eksperter på forskellige områder til jobs rundt om i landet.

At Næstved og Vordingborg tilsammen nu hedder MOE Sjælland er et udtryk for, at divisionen som udgangspunkt skal dække region Sjælland. Tilsammen beskæftiger de omkring 100 medarbejdere.

I første omgang skal cirka 15 medarbejdere flytte arbejdspladsen fra Vordingborg til Næstved. Det forventes at ske i løbet af januar.