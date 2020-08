Virksomhed leverer sprit til brugere i børnehøjde

Næstved: Når man er ude og handle, står spritdispenserne som regel i voksenhøjde og er ikke altid til at komme til for mindre børn.

Som tænkt så gjort. Tankerne blev tænkt hos ejerne af AV-Huset, hvor udlejning af udstyr gik helt i stå, da der i marts blev lukket ned for større forsamlinger. De stiftede et nyt firma, raVnD, tegnede og fandt en producent, og nu har de så fået fremstillet en berøringsfri spritdispenser med plads til hele ti liter håndsprit i tanken, så her er nok til mere end 7.000 par hænder, før tanken skal fyldes op.