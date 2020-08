Vinylmessen fri af corona

Efter de sidste par års succes med mange ivrige købere fortsætter biblioteket det gode samarbejde med lokale borgere om at holde plademesse på biblioteket. Coronarestriktioner har skabt tvivl om arrangementet ville blive til noget, men det ligger nu fast, at der holdes plademesse den 29. august kl. 10 til 15.

Normalt er der mest fokus på, hvor rene pladerne er, og hvor god stand omslaget er i. Nu bliver der også fokus på afstand og håndsprit. Antallet af sælgerborde er sat lidt ned, og der holdes også øje med at der ikke forsamles flere på arealet på biblioteket end tilladt. Desuden er den afsluttende koncert på biblioteket aflyst.

Flest grammofonplader

Grammofonplader, cd'er og kassettebånd kan købes på messen med musik i stilarter som rock, heavy metal, folk, pop, blues og jazz. Fokus er dog helt klart på den sorte vinyl, det interessen for det gode gamle medie stadig er midt i en stor renæssance. Som et nyt tiltag vil der være et stort salg af noder og cd'er, som er blevet kasseret af biblioteket.