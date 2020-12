Vinterjazz rammer Sydpolen

Jazzarrangement 28. november på den afrikansk inspirerede restaurant The Root blev det sidste arrangement i år. Sct. Jørgens Jazzklub kan se tilbage på et år, hvor de også blev ramt af coronaen.

Jule- og nytårsjazz arrangementet skulle have været det første i 2021, men det blev også ramt af decembers corona-restriktioner. Men det afholder ikke Sct. Jørgens Jazzklub fra at præsentere et flot 10 års jubilæumsprogram for 2021. Første arrangement bliver Vinterjazz 30. januar på Café Sydpolen.