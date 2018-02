Vinterferie: Bibliobiffen for de helt små

Denne gang vises der »Rita og krokodille - pindsvinet«. Rita og Krokodille skal holde sig vågne hele natten for at fange et pindsvin. De stiller et fad mælk ud og skiftes til at holde vagt. Rita bliver nødt til at holde øje med Krokodille og sover slet ikke. Da det er hendes vagt, falder hun i søvn. Om morgenen er mælken væk. Rita følger pindsvinets mælkespor i græsset og fanger pindsvinet. Men vennerne bliver enige om, at pindsvinet har det bedre i det fri.