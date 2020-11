Vind billetter: Stærkt stjernecast i ny biograffilm

Over for ham ses en anden legendarisk skuespiller i skikkelse af Karen-Lise Mynster, der spiller hans kone Louise. Siden det store gennembrud som Eliza i musicalen My Fair Lady på de skrå brædder i 1978 har hun haft utallige store og mindre roller på både film, tv og teatre over hele landet.

Hans forsmåede og frustrerede kone Lis spilles af én af de største komiske skuespillere gennem de seneste 10-15 år, Mia Lyhne. Med et hav af fortrinsvis komiske roller på film, tv og teatret har hun fået generationer af danskere til at grine i bl.a. Klovn som både tv-serie og film.

