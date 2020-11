Den 21-årige blev sigtet for at overtråde lov om euforiserende stoffer. Foto: Esben Thoby

Ville ryge hash - men røg i den sorte bog

Politiet patruljerede i går klokken 15.29 ved et område på Malervænget i Næstved.

På en vendeplads traf politifolkene en 21-årig mand, der sad i en bil. Det viste sig, at den 21-årige var ved at gøre klar til at ryge hash, og derfor blev han sigtet efter lov om euforiserende stoffer.