Ville hente Gucci-taske og blev anholdt for røveri

Egentlig kom hun for at hente sin Gucci-taske. I stedet blev hun anholdt, sigtet for røveri af en Playstation og et fladskærms-tv.