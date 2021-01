Det gik helt galt, da en 25-årig mand med rocker-relationer ville hente sin kamphund hos eks-kæresten. Tirsdag blev han i et grundlovsforhør ved Retten i Næstved varetægtsfængslet for vold. Foto: Carsten Lysdal

Ville hente 40 kilo tung kamphund hos eks-kæreste: Nu er han sigtet for vold og bandetrusler

Det var ingredienserne, da Retten i Næstved tog fat på grundlovsforhøret mod en 25-årig mand fra byen, der var sigtet for at have slået, sparket og taget kvælertag på eks-kæresten, som havde passet hans hund, mens han sad i fængsel - for vold.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her