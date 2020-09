Parret var ved at blive skilt, da drabsforsøget fandt sted. Kvinden var flyttet ud af familiens hus og ind i en lejlighed tre uger forinden. Nu har byretten fældet dom, men sagen blev på stedet anket til landsretten. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Ville forgifte konen med kakao: Idømt syv års fængsel for drabsforsøg

Næstved - 11. september 2020 kl. 14:44 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag afsagde Retten i Næstved dom over 45-årige Jens Mikkel Karlsen Andersen, der var tiltalt for drabsforsøg mod sin kone. Han blev fundet skyldig og idømt syv års ubetinget fængsel.

Samtlige dommere og nævninge var enige om skyldsspørgsmålet. Til gengæld skulle der flertalsafgørelse til, før straffen landede på de syv års fængsel, som også anklager Anne Marie Fink havde procederet for.

Et mindretal mente, at seks år, som er standard i sager om drabsforsøg, var nok, men flertallet fandt, at der var flere skærpende omstændigheder - herunder at det havde været et længerevarende forløb præget af kynisme, ligesom Jens Mikkel Karlsen Andersen fra Næstved havde en fast vilje til at lykkes med sit foretagende, idet han først prøvede med livsfarlig medicin og siden, da det mislykkedes, snittede sin kone i håndleddet.

Dødelig dosis Ifølge rettens udtalelse er det ikke bevist, at Jens Mikkel Karlsen Andersen havde planlagt mødet med sin kone om morgenen den 22. oktober sidste år med det formål at slå hende ihjel. Men han havde et livsfarlig pulver bestående af langt over 100 knuste piller med smertestillende medicin ved hånden.

Da parrets tvillingepiger var taget i skole, forsøgte Jens Mikkel Karlsen Andersen at overtale sin kone til at skrive under på en kontrakt, der gav ham lov til at flytte til Jylland med børnene. Da hun nægtede, lokkede han hende ned på det ene børneværelse, hvor han truede hende til at indtage det giftige pulver, der var blandet op i to glas kakao.

Hvor meget kvinden rent faktisk indtog, er uvist, men en retsmedicinsk undersøgelse har siden fastslået, at hun havde en dødelig dosis i blodet.

- Stoler ikke på dig Jens Mikkel Karlsen Andersen lod sin kone ligge på sengen, mens han satte sig på en stol og holdt vagt uden for døren. På et tidspunkt kom han ind på værelset og forlangte, at hustruen skulle gå med til en for ham fordelagtig bodeling, hvilket hun til sidste accepterede. Da var det dog for sent.

- Nu stoler jeg ikke længere på sig, så nu er det slut, skulle den dømte have sagt, inden han fastholdt kvinden, selvom hun forsøgte at sparke ham væk.

Med en hobbykniv snittede han hende talrige gange i venstre underarm omkring håndleddet, og det var så voldsomt, at hun sprøjteblødte. Hustruen fik blandt andet skåret alle nerver og to pulsårer over. Hun går stadig til genoptræning med hånden og har fået fortalt af læger, at hun ikke skal regne med at få finmotorikken tilbage i den.

Skulle ligne selvmord Jens Mikkel Karlsen Andersen nægtede at tilkalde hjælp, selvom hans kone bad om det, og han forsøgte heller ikke selv på noget tidspunkt at hjælpe.

- Det må have været hans hensigt at slå hende ihjel, og han forsøgte at få det til at ligne et selvmord, udtalte retsformand Anders Martin Jensen, blandt andet med henvisning til, at den dømte efterfølgende tog sin hustrus hånd og klemte den hårdt omkring hobbykniven, øjensynligt for at få hendes fingeraftryk på den.

Det lykkedes kvinden at slippe væk fra børneværelset ved at hoppe ud af et vindue, da den 45-årige gik ned i kælderen for at vaske sit blodindsmurte tøj.

Jens Mikkel Karlsen Andersen var fattet, da dommen blev afsagt, men han rystede flere gange på hovedet. Han leverede i sidste uge en grådkvalt forklaring fra vidneskranken, hvor han bedyrede, at det på intet tidspunkt havde været hans hensigt at slå konen ihjel. Han valgte at anke dommen på stedet.

