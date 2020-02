Skolen på Holsted Allé har været udsat for indbrud i vinterferien, hvor mellem 40 og 50 bærbare computere er stjålet. Foto: Mia Than West

Vildt indbrud: Tyve stjal 40 computere i lynaktion mod skole

Mindst seks gerningsmænd har natten mellem tirsdag og onsdag i skolernes vinterferie stjålet mellem 40 og 50 bærbare computere fra Susåskolens afdeling på Holsted Allé. Inden indbruddet sonderede de terrænnet i tre kvarter. De kiggede ind af vinduer og døre for at danne sig et overblik over situationen, inden de brød ind fire forskellige steder på samme tid. Det fremgår af skolens videoovervågning.

Tyvene har smadret tre ruder i tre forskellige lokaler og brudt et enkelt vindue op i et fjerde lokale for at komme ind. Alt tyder på, det er en koordineret aktion, hvor gerningsmændene bevidst er gået efter it-udstyr. Det lykkedes dem på blot fire minutter at stjæle mindst 40 bærbare computere fra klasselokaler og arbejdspladser på skolen.