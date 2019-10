Se billedserie Der var 150 deltagere fra 65 forskellige virksomheder til stormødet.Foto: Ida Steenfeldt Andersen

Vildt byggeboom: For 173 millioner mursten og beton

Næstved - 31. oktober 2019 kl. 12:57 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Moderne svømmehal i ny Stenlængegård-bydel, udvikling af bymidten og sidst men langt fra mindst Femern-tunnelen og en ny Storstrømsbro. Det var nogle af de projekter, som borgmester Carsten Rasmussen (S) uddybede, da der onsdag aften blev holdt stormøde for erhvervslivet om Næstved Kommunes kommende bygge- og anlægsprojekter.

Kommunen har 173 millioner kroner at bygge nyt for i 2020. De penge har borgmesteren, sammen med resten af byrådet, drysset ud forskellige steder i kommunen.

Et af stederne er Stenlængegårdsområdet i den østlige del af Næstved. Her er planen at skabe en ny bydel med i alt 820 nye boliger i form af både etageboliger, townhouses, rækkehuse og parcelhuse. Om de tidsplanen for det projekt fortalte Carsten Rasmussen i går på stormødet, at de første byggegrunde vil blive sat til salg i løbet af 2020.

- Jo hurtigere de bliver sat til salg og solgt, jo hurtigere kan man også begynde at bygge på dem, siger han.

Ud over boliger, en fornyelse af Næstved Nord station og et bydelscenter er det også her, at den nye, topmoderne svømmehal skal ligge. Det besluttede byrådet tidligere på ugen.

Svømmehallen bliver en af de helt tunge poster på anlægsbudgetterne de næste par år. Som det ser ud nu, kommer den til at koste i alt 162 millioner kroner når den står færdig, formentlig i år 2023. Med både varmtvandsbassin og opdelt 50-meter bassin, så svømmehallen kan blive brugt til nationale og internationale stævner, bliver svømmehallen det dyreste anlægningsprojekt i Næstved i nyere historie.

- Vi kommer til at have alle interessenter ind over, og vi vil sikre, at der ikke lige kommer til at mangle en centimeter eller to, for at svømmehallen kan blive brugt til alt, hvad der er nødvendigt, siger Carsten Rasmussen.

Hvis alt går som planlagt, bliver det første spadestik taget inden jul næste år. Selvom tingene gerne skal gå stærkt, så gav han udtryk for, at hastværk er lastværk.

- Vi har set skrækeksempler på fatale fejl og forsinkelser i både Holbæk og Vordingborg, og det vil vi selvfølgelig gøre alt for at undgå, siger han.

To projekter, som havde deres egne punkter på programmet, var byggeriet af Femern-tunnelen og status på byggeriet af den nye Storstrømsbro.

Selvom projekterne ikke ligger geografisk placeret i Næstved Kommune, så betyder de alligevel meget for den lokale bygge- og anlægsbranche.

- Begge projekter får brug for lokale underleverandører indenfor alt fra håndværk og byggepladsudstyr til vognmandskørsel og catering, siger Carsten Rasmussen.

Udover at være god for det arbejdende folk i Næstved, så kommer tunnelen og broen også til at betyde en stor forbedring af infrastrukturen i Næstved, påpeger han.

