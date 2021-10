Se billedserie Plastickasser med levende biller, edderkopper og frøer bliver forsigtigt studeret. Foto: Anders Ole Olsen

Vild med kryb og edderkopper

Næstved - 25. oktober 2021 kl. 15:32 Kontakt redaktionen

Allerede før frokost var mere end 2000 gæster gennem hallerne i Herlufsholmsholm Idrætscenter for at se på slanger, frøer, kamæleoner, edderkopper og andet kryb. Og inden Reptilmesse 21 sluttede klokken 16 søndag nåede 3800 at hilse på deres skællede, behårede eller slimede venner i terrarierne inde i hallerne.

- Man kan virkelig mærke at folk med interesse for reptiler har savnet at mødes under coronaen. Og så har vi lagt messen i efterårsferien. Det kan også mærkes, siger TIm Majker der har arrangeret Sydsjællands Reptilmesse i Næstved gennem flere år.

Tim Majker vil gerne være med til at aflive forestillingen om at reptiler er slimede og farlige, og glæder sig derfor over, at der er rigtig mange børnefamilier blandt gæsterne.

Ønsker sig kongepython En af det besøgende var 12-årige Asta My Eskekilde. Hun stå i køen af besøgende som vil betale fem kroner for at få lov til at holde en slange.

- Jeg ønsker mig en kongepython, fortæller hun, efter hun har fået slagen mellem hænderne.

Det er hendes bonusmor, som har introduceret Asta My til krybdyrenes forunderlige verden.

- Hun er dyrepasser og arbejder på teknisk skole Vilvorde, hvor man uddanner dyrepassere, siger Asta My Eskekilde.

Mor Sarah Eskekilde har også fået en slange i hånden, og hun er indforstået med datterens ønske om af få en slange.

- Det er ikke min idé, men jeg har heller ikke noget imod det, siger Sarah Eskekilde.

Der bliver dog ikke i dag at Asta My får en slange med hjem.

- En kongepython koster 2800 kroner og terrarium, varmelamper og andet udstyr koster endnu mere, siger Sarah Eskekilde.

De bliver enige om, at Asta My må spare sammen og ønske sig resten i konfirmationsgave.

Pilegiftfrøer Ved en bordene i hallen står Simon Bomholt bage en mindre regnskov af eksotiske planter. Det er tropiske planter til regnskovsterrarier.

- Men der er også nogen, som bare har dem i vindueskarmen, siger han.

Simon Bomholt viser en helt særlig plante frem. Den er selve livsgrundlaget for den sydamerikanske pilegiftfrø. Frøen yngler kun i netop end plante.

Pilegiftfrøer leverer, som navnet siger en meget giftig væske til regnskovsindianernes pile.

- Men bare rolig. Pilegiftfrøen er ikke giftigt i fangenskab, siger Simon Bomholt. Han driver en webshop med tropiske planter på hobbybasis. Til daglig er han skolelærer i Give.