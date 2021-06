Se billedserie Kanalvej er hyggelig havnepromenade for de fleste. Men trues idyllen af vandvidsbilister, der trykker speederen i bund og udsætter andre for fare. Fotos: Kim Palm

Send til din ven. X Artiklen: Vild kørsel på havnepromenaden: Nu har naboerne fået nok Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Vild kørsel på havnepromenaden: Nu har naboerne fået nok

Næstved - 14. juni 2021 kl. 05:42 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

- En dag går det galt. Rigtig galt.

John Sjøgren Hansen er beriget med en fantastisk udsigt over kanalen fra familiens rødstensvila på Birkholmvej.

Men i den seneste tid har han også været vidne til skræmmende scener - op mod 150 biler, der gasser op og trykker speederen i bund på Kanalvej.

- Det er vandvidskørsel kort og godt. Det sker typisk i aftentimerne eller i weekenden, hvor de kommer drønende i stort tal og kører nærmest kofanger ved kofanger. Indenfor det seneste år har vi været vidne til tre ulykker, og en dag slår de enten sig selv eller andre ihjel, forudser John Sjøgren Hansen.

Bragede ind i bådehus

Torsdag formiddag gik det atter galt. To unge i en sort Seat bragede i høj fart ind i en kampesten ved Nolds Havn og bilen fortsatte flyveturen og landede lidt midt i klubhuset på Nolds Havn sammen med kampesten på 150 kilo. Politi og ambulance blev tilkaldt, men de to unge mænd i bilen var begge nogenlunde uskadte efter mødet med kampesten og bådehus.

- Det er sindssygt ganske enkelt og nu må det stoppe, siger John Sjøgren Hansen.

Han er ikke alene. Tre grundejerforeninger langs Kanalvej har kontaktet kommunen i håb om hjælp. De glæder sig over at Kanalvej er blevet en populær magnet for mange mennesker. Byens grønne åndehul, der summer af liv og muntre motionister. Men de forudser også ulykker, hvis ikke kommunen eller politiet griber ind og stopper vandvidsbilismen på Kanalvej.

- Med tilkomsten af Stacy's Diner - og deraf følgende ekstra trafik, frygter vi at det ender galt. Blandingen af bløde og hårde trafikanter vil blive mere udtalt - og Kanalvej er ikke indrettet til at rumme begge dele i de mængder man må forvente, der kommer til at være, skriver grundejerforeningen Dokken, Haveforeningen Aavang og grundejerforeningen Marinaen i et fælles bekymringsbrev til Teknisk udvalg.

Blomsterchikaner

Konkret foreslår de tre grundejerforeninger bedre beskyttelse af bløde trafikanter ved opsætning af blomsterkummer langs vejen, som udover at pynte også kan fungere som chikaner - samt en hastighedsnedsættelse til 40 km/t.

- Efter vores opfattelse skal der ske en gennemgribende trafiksanering af Kanalvej - fra Stacy's Diner og som minimum ud til kajakklubben. Allerhelst helt ud til fjorden - nu hvor det er besluttet at erhvervshavnen skal ligge på den anden side af kanalen, lyder appelleren fra de tre grundejerforeninger langs kanalvej.

Politiet er opmærksomme

Politiet er også blevet alarmeret og politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Tom Trude, lover hurtig handling overfor fartbøllerne i byen.

- Vi er meget opmæksomme og vi har fået flere henvendelser fra Kanalvej og også fra Vordingborgvej, hvor der rapporteres om biler, der kører alt for stærkt. Og senere i denne uge kontakter vi kommunen for at se, hvad vi i fællesskab kan gøre for at løse problemet, siger Tom Trude.

Det er kommunen som er vejmyndighed, men hvis der skal indføres nedsat hastighed på strækningen foregår det i dialog mod politiet, som i år har modtaget et stigende antal henvendelser om spritbilisme og fartbøller på Vordingborgvej og Kanalvej.

- I de seneste 12 måneder har vi haft 13 sager på de to strækninger. Sidste år havde vi syv, fortæller Tom Trude.

Hvem er sjoverne

Det vides ikke, hvem det er, der giver den urimelig meget gas på Kanalvej. Men et kvalificeret gæt er flokken af unge, der i pimpede biler befolker Shelltanken og McDonalds ved Havnegade. Det er youngsters med oktan i blodet, som ligner der er glade for at trykke speederen i bund.

- Og en dag går det galt. Rigtig galt, konstaterer John Sjøgren Hansen fra terassen på Birkholmvej.