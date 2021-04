Vild jubel i motorvejsby: Endelig sker der noget

Byrådsmedlem Charlotte Roest (S) er både lykkelig og lettet over, at kommunen nu skyder gang i erhvervsudviklingen langs motorvejsafkørslen i Tappernøje.

- Hver gang vi har snakket motorvej i byrådet, så har det handlet det om den ikke-eksisterende motorvej til Rønnede. Og jeg har sagt hallo, hallo - vi har jo en i Tappernøje. Det har været tæt på pinligt, at byrådet ikke har haft Tappernøje i tankerne. Derfor er det rigtigt godt, at der sker noget nu, siger Charlotte Roest, der også er medlem af byens lokalråd.

Overhalet indenom

Hun glæder sig til at udvikle lokalsamfundet med mere industri langs motorvejen, men frygter også, at Næstved Kommune er kommet for sent ud af starthullerne, da flere nabokommuner allerede er gået i gang.