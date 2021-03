Sognepræst Søren Fahnøe er kendt for sine vedkommende taler og prædiker i Sct. Mortens kirke. Han fortæller sin historie om sit arbejde som sygehuspræst, fordi han har oplevet, hvordan patienter og pårørende rammes hårdt af den isolation, der følger med Covid19. Foto: Jan Jensen

Vil møde mennesker med svære tanker

Næstved - 17. marts 2021 kl. 09:39

Det er en helt ny situation. Når syge mennesker isoleres, har det en alvorlig omkostning. Patienterne risikerer, at dø en ensom og forvirrende død - eller få et langt traumatiserende behandlingsforløb med senfølger.

Sognepræst Søren Fahnøe fortæller sin historie, fordi han gerne vil i kontakt med tidligere patienter og pårørende, som stadig går rundt med frustrationer og svære tanker.

Overlevendes mareridt - Jeg ved, der er mange, hvis slægtninge enten døde hurtigt, eller som de ikke nåede at samles om. Der er også mennesker, der har klaret et svært sygdomsforløb, men som er kommet hjem med mareridts­agtige og klaustrofobiske oplevelser, som deres nærmeste ikke kan hjælpe dem med og ikke forstår, fordi de ikke kunne besøge dem.

- De mangler fælles erfaringer og oplevelser, som de kan se tilbage på sammen, siger Søren Fahnøe.

En ensom død Tiden som hospitalspræst har rørt ham, og han er indstillet på at være mere tilgængelig og opsøgende, hvis nogen ringer og vil have en snak eller et besøg.

- Det der er anderledes er jo ikke, at man er ensom med sin død. Et eller andet sted dør vi jo alle en ensom død, vi skal dø vores egen død. Det er det samme, hvad enten det er influenza, kræft eller corona. Men isolationen er det nye vilkår. Indespærringen på hospitalet og den afstand den forårsager er noget, vi ikke kollektivt har kendt til før, siger sognepræsten.

Vidne til dødsangst Søren Fahnøe har været stedfortræder for dem, der ikke kunne nå hinanden. Vidne til dødsangst og udmattelse.

- Det har været tungt, og derfor vil jeg gerne i kontakt med dem, der er ramt af disse oplevelser, og som måske trænger til at vende det med én, der forstår noget af det.

Sygehuspræsten ved, der er flere grunde til at myndighederne beslutter at isolere patienter med corona, men der følger et ansvar med det valg.

Præsten i Sct. Mortens - Det er her, at kirken kan være med at bidrage til det efterfølgende fælles samfundsansvar at give de mennesker, som har haft traumatiske oplevelser i forbindelse med isolation, et sted at gå hen.

- De skal vide, at der er en præst i Sct. Mortens, der kender noget til deres problemer. Det kan være, at der kun kommer en eller to, måske kommer der flere. Men bare én der får hjælp er jo et menneske i nød, der ikke er blevet overladt til sig selv, siger Søren Fahnøe.