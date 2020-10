Vil du være hjerterytter: Byens hold gør klar til kommende sæson

Hjerterytterne i Næstved er i fuld gang med at gøre klar til forårets sæson.

Holdet støtter hjertesagen på flere måder. For det første styrker cykelrytterne deres eget helbred og kredsløb med motion og gode fællesoplevelser.

Holdet har meget fokus på, at det skal være sjovt at cykle. Derfor er deltagerne delt ind i fire cykelniveauer, så ingen bliver presset unødigt. De tre første niveauer er inddelt efter hastighed og længde på turen.

Det fjerde niveau hedder »Hjerterum«, og består af tidligere hjertepatienter, som cykler kortere ture i et roligt tempo på helt almindelige cykler. Der er 20 ryttere på.

Åben for deltagere

Cykelholdet blev skabt i 2017 og består af en god blanding af sociale og dedikerede motionister på +50 år. De fleste cykler for fællesskabet og for at få noget sund motion.