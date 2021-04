Vikings får stor donation til boldkastemaskine

- Vi er meget taknemmelige over, at Trelleborg Fonden i samarbejde med Sydbank har valgt at støtte vores høje ambitionsniveau for bredden. Det giver blod på tanden til yderligere udvikling og nye tiltag. Næstved Vikings er og bliver en breddeklub. Men det skal ikke hindre os i at stræbe efter at kunne stille de bedst mulige træningsfaciliteter til rådighed for vores medlemmer. Vi er med andre ord en klub med store ambitioner, men ambitioner for bredden, siger næstformand Anders Gjesing.