Se billedserie Dybsø Naturskole får fint besøg af vikinger fra Vikingeborgen Trelleborg. Privatfoto

Vikinger indtager Dybsø Naturskole

Næstved - 21. juli 2021 kl. 09:38 Kontakt redaktionen

Naturskole: Der bliver kano- og kajaksejlads, træklatring og andre aktiviteter i det grønne. Mandag 26. juli bliver Dybsø Naturskole ved Næstved invaderet af en flok vikinger fra Vikingeborgen Trelleborg.

Trods deres drabelige udseende kommer de dog ikke for at plyndre, men for at holde temadag om vikinger med omkring 40 naturglade børn og voksne. De er med på Landsforeningen Natur & Ungdoms sommerlejr 25.-29. juli, som i år holdes på Dybsø Naturskole og arrangeres af Natur & Ungdom Sydsjælland.

- N&U Sydsjælland fylder 10 år, og vi glæder os til at fejre jubilæet ved at få besøg af naturglade børn og forældre. Sommerlejren er en fantastisk anledning til at udforske og opleve den smukke natur ved Dybsø Fjord. Og så var det oplagt at invitere vikinger, fordi naturskolen har et vikingehus, siger Lars Walsted Christoffersen, leder af sommerlejren og formand for Natur & Ungdom Sydsjælland.

Natur & Ungdom er en grøn forening, der siden stiftelsen i 1959 har fokuseret på at give børn, unge og voksne oplevelser i naturen såvel som at tage vare på den. I dag har foreningen cirka 1000 medlemmer fordelt på en række lokalafdelinger rundt om i landet. En af dem er Natur & Ungdom Sydsjælland, der altså er vært for dette års udgave af foreningens traditionsrige sommerlejr.

Ud over at krydse klinger med vikingerne, slå mønter over smedens esse, lave helstegt pattegris og holde vikingefest kan deltagerne prøve fiskeri, undersøgelser af livet i fjorden og i det grønne, insekt- og flagermusesafari om natten, garvning af skind og en dagsudflugt til Stevns Klint.

Overnatningen bliver i telte samt naturskolens to shelters og sovesale, mens maden skal laves over bål: - Vi skal sanke planter, frugter og urter og lave 'vild mad' af naturens råvarer, siger Lars Walsted Christoffersen.