Vidne tilbageholdt benzintyv

En 20-årig mand fra lokalområdet blev natten til søndag sigtet for tyveri af benzin. Det skete, fordi et vidne klokken 0.48 havde lagt mærke til to unge mænd, der luskede rundt på Karrebæksstræde ved Karrebæk - formentlig fordi de var ved at stjæle benzin fra nogle både.