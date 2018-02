Se billedserie Mathilde Raun (tv.) og Camilla Thaulow Rasmussen var blandt de fem unge, der var mødt op til debatmødet i Kulturladen. De fik en god dialog med nogle af borgerne, som interesserede spurgte ind til, hvad de får tiden til at gå med. Fotos: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Video og billeder: Debat om tryghed på tværs af alder

Næstved - 22. februar 2018 kl. 12:20 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fordomme blev for en stund nedbrudt, og der blev skabt en kortvarig dialog mellem en flok unge fra den lokale skole og lidt mere modne borgere fra Fuglebjerg-området, da Lokalrådet for Næstved Vestegn inviterede til debatmøde i Kulturladen.

Mødet kom i forlængelse af den tumult og uro, der har plaget byen det seneste halve års tid, og som har skabt utryghed blandt en del af byens borgere. En gruppe unge drenge mellem 12 og 17 år har blandt andet brugt bibliotekerne i Fuglebjerg, Næstved og Fensmark som opholds- og værested, hvor de har larmet, været dominerende, truet, generet og skræmt de øvrige brugere væk, røget, drukket og smidt affald samt i et mindre omfang ødelagt møbler, lamper og andet inventar.

Formålet var derfor at finde ud af, hvad man konstruktivt kan gøre for at komme videre og igen skabe orden og tryghed i lokalområdet, og hvordan man bedst muligt sikrer, at alle borgere i lokalsamfundet trives, uanset om man er ung eller gammel.

Der var oplæg fra blandt andre bibliotek, politi, SSP konsulent, lokalråd og bylaug, og mulige løsninger blev drøftet i små grupper. Her blev der blandt andet talt om pænere sprog, rollemodeller, værdier, gensidig respekt og mere dialog mellem unge og ældre.

Fem unge piger, der alle går i 8. klasse på Lille Næstved Skole, afdeling Fuglebjerg, var blandt deltagerne. Pigerne ville gerne høre, hvad forsamlingen havde at sige og ikke mindst få nedbrudt nogle af de mange fordomme og generaliseringer, de mener huserer i lokalområdet. Og det stod hurtigt klart, at pigerne er godt trætte af, at alle unge stemples, fordi en lille gruppe ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt og have en passende adfærd.

- Jeg synes, der er mange af de voksne, der har fordomme om alle os unge. Jeg vil simpelthen ikke have, at der bliver generaliseret, og det skal ikke gå ud over alle de andre unge, når der er ballade, fastslår Mathilde Raun.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som nu skal arbejde videre med nogle af de idéer, som på sigt forhåbentlig kan skabe mere tryghed og måske en mere langvarig dialog og færre fordomme unge og ældre imellem.

