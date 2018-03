Video: Streetfishing i Susåen: Fiskene blev væk

- Det er noget, vi afholder i påske- og efterårsferien for at få flere børn og unge til at fiske. Nu er det fjerde gang, og planen er at fortsætte med to gange om året, fortalte Jacob Hald, biolog og vandløbsmedarbejder i Næstved Kommune, som var arrangør sammen med Dansk amatørfiskerforening og Fishing Zealand - et samarbejde mellem 12 kommuner.