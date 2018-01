Se billedserie Næssi og Ulla Abdulla har sunget og danset sammen i mere end 10 år.

Video: Næssi bliver aldrig gammel

Næstved - 14. januar 2018 kl. 15:58 Af Tekst og foto: Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved: Han har efterhånden mange år på bagen, men Næssi er og bliver en evigt populær drage blandt børnene i Næstved Kommune.

Læs også: Næssi lancerer musikklub

Søndag var den grønne ambassadør for kommunen igen på scenen i Grønnegades Kaserne Kulturcenters Ny Ridehus, hvor han sammen med Ulla Abdulla og hendes Cocobongoband gav den gas til den traditionelle nytårskoncert.

Gode tilbud til børn

Koncerten var nummer tre ud af fem for sæsonen i Næssis Musikklub. Det er en klub for børn mellem fire og otte år, og det er lidt ærgerligt, at grænsen går ved de otte år, synes Stig Hansen fra Næstved. Han var til koncert sammen med sin datter, syvårige Sofie.

- Hun kan jo snart ikke være med mere, men hun har virkelig nydt at gå til de her koncerter. Næssi har vi set her i mange år, og hun er stadig helt vild med ham, sagde han til Sjællandskes udsendte, der, bedømt på datterens engagerede dans til stort set samtlige numre, kan bekræfte, at der er tale om en meget stor Næssi-fan.

- Jeg synes generelt, der er rigtig mange gode kulturelle tilbud til børn her i kommunen. Der er man rigtig skarpe, og det er godt, tilføjede Stig Hansen.

Ekspert: Bedre end før

Syvårige Sofie løsrev sig et øjeblik fra dansen for at fortælle, at hun ejer ikke bare én men to Næssi-bamser. Og bekræfte vinklen om, at Næssi bestemt ikke er blevet gammel og kedelig.

- Jeg synes, det er bedre, end det har været de andre år, lød bedømmelsen.

Repertoiret var ellers nogenlunde det velkendte, hvor Næssi både fik bagt, leget kongens efterfølger og fanget en haj, men en ny sang var også med; her blev der bygget et slot på scenen.

Der var udsolgt til Næssis nytårskoncert, hvilket betød 550 publikummer i Ny Ridehus.

