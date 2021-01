Video: Kommunale p-vagter guider dig til at få p-afgift

Du kan få anvist en parkeringsplads ved testcenteret, hvis du skal ind og testes eller vaccineres, forklarer de kommunale p-vaget.

Næstved - 13. januar 2021 kl. 21:23 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen

Når du skal ind og testes for, om du har corona, så har du mulighed for at få det gjort på Grimstrupvej i Næstved.

Men selvom verdenssituationen er anderledes, end vi ellers kender den, så gælder kommunens parkeringsregler altså stadig.

Det er der dog mange, der glemmer, når de smider bilen ved testcenteret.

Det har fået Næstved Kommune til at lege med lidt omvendt psykologi på deres Facebookside, hvor de har lavet en guide til, hvordan man rent faktisk får en bøde. Artiklen fortsætter under videoen

Sådan får du en bøde I stedet for at forklarer, hvordan man undgår at få en bøde, fortæller to kommunale p-vagter kækt, hvad man skal gøre, for faktisk at få en bøde.

- Hvis man gerne vil have en afgift på 510 kroner, så skal man parkere ved skiltet, der betyder »standsning og parkering forbud«, bliver der forklaret i videoen.

Et andet godt råd til at få lov til at betale en p-afgift til kommunen er at holde på cykelstien foran testcenteret.

- Her på cykelstien skal der jo kunne komme cyklende og gående forbi, bliver der sagt.

Følg reglerne Til sidst i videoen bliver det også forklaret, hvordan man parkerer lovligt ved testcenteret.

- Du skal få anvist en parkeringsplads inde på COVID-19-centeret.

Derudover skriver kommunen på deres Facebookside, at Region Sjælland har udvidet med ekstra parkeringspladser, så der er plads til alle.

Den lidt atypiske video er blevet taget godt imod på Facebook.

