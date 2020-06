Video: Farvel Frem

Efter at have ligget i træskibshavnen midt i Næstved og forfaldet mere og mere, tog en flok træskibsentusiaster sagen i egen hånd og fik strikket en redningsplan sammen.

Bevaringsværdigt skib

Det var egentlig meningen, at Frem skulle hejses op på et fragtskib og sejles væk torsdag eftermiddag. Men den slags tager tid. Især, når man har med et bevaringsværdigt skib at gøre, som ikke må lide overlast. Torsdag blev Frem hest op i fragtskibet Saturns lastrum og surret grundigt fast.