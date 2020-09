Det så meget dramatisk ud, da sandsugeren M/S Kronos fredag aften kom på tværs af indsejlingen lige før Græshoppebroen. Foto: Preben Madsen/ Media Næstved Foto: Picasa

Video: Dramatik i havn - sandsuger kom på tværs

Næstved - 12. september 2020 kl. 09:59 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var drama på kajen, da sandsugeren M/S Kronos kom på tværs af indsejlingen lige før Græshoppebroen i Karrebæksminde.

Sandsugeren, som var fuldt lastet, kom fredag aften på tværs af indsejlingen lige før broen, som jo i denne tid er helt afspærret for gennemsejling med både små og store skibe.

- Det var en meget alvorlig situation, og der skulle handles hurtigt, men Græshoppebroen var ikke i fare for at blive påsejlet, vurderer Flemming Schou, der ejer Næstved Sten & Grus og stenfiskeren Mette Pan og tit også chartrer M/S Kronos.

Hydraulikken stod af Under pumpning af sand var skibets hydraulik pludselig holdt op med at fungere, så hverken pumper eller spil virkede og skibet måtte søge ind til Karrebæksminde for at få udbedret fejlen.

Lige som bilerne pt. har svært ved at finde p-pladser på Sjællandssiden af Græshoppebroen, var der heller ikke meget plads til M/S Kronos, som måtte ind bag Mette Pan.

- M/S Kronos er vant til at sejle her men ikke vant til at lægge til kaj i Karrebæksmindes voldsomme strøm, siger Flemming Svhou.

- Det var dog ikke os, der havde chartret det fredag, understreger han dog.

Trosser sprang Dramaet udspandt sig, da M/S Kronos ville forlade Karrebæksminde for at sejle til Nyborg og få repareret skibet. Den stærke indadgående strøm skibet på tværs af indsejlingen

Se video af Preben Madsen her: Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen Drama ved indsejling her i stedet

- Skibet kom ud i modstrøm, og strømmen kom mellem skibet og bolværket, forklarer Flemming Schou.

- M/S Kronos ramte på intet tidspunkt Mette Pan, siger Flemming Schou.

Mette Pans besætning og tilskuere på kajen blev involveret i at få nogle kraftige trosser i land, men et par af dem sprang som sytråde. På et tidspunkt var skibet så tæt på stensætningen på den modsatte side, at man kunne høre at »støvsugeren« bankede på de store kampsten. Heldigvis holdt en meget lang fortøjning i agterenden, som på den måde hjalp skibet med at vende, så det lige så stille med fuld motorkraft kunne glide ind mod kajen.

Repareres på stedet - I værste fald havde skibet ramt ind i de pæle, som beskytter Græshoppebroen mod påsejling, siger Flemming Schou.

M/S Kronos var på intet tidspunkt helt uden trosser, men i værste fald kunne skibet også været ramt ind i stensætningen med sådan en kraft, at der kunne være gået hul i skibet, men så galt gik det heldigvis langt fra.

Planen er nu, at M/S Kronos bliver repareret i løbet af weekenden, mens det ligger til kaj i Karrebæksminde.