Se billedserie Salgscheferne Kitte Davidsen og Claus Petersen fra firmaet Skanlux er betænkelige ved tidsplanen. Fotos: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Video: Byggeudstilling i kamp med tiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video: Byggeudstilling i kamp med tiden

Næstved - 17. marts 2018 kl. 13:16 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Mogens Lorentzen

Det bliver en kamp med tiden at arrangere boudstillingen BO4700 i oktober. Det står klart efter et orienteringsmøde om den planlagte byggeudstilling. Repræsentanter fra flere byggefirmaer erklærer lige ud, at tidsplanen er urealistisk.

- Det er en megakort frist. Vi synes, at det er et fantastisk projekt, som vi meget gerne vil deltage i. Men det er en udfordring at blive færdig med et arkitekttegnet hus til oktober. Det er mere realistisk at holde boudstillingen i påsken 2019. Og vi vil meget gerne deltage med nogle lækre huse. Og sådan en udstilling i Næstved passer fint til os, siger salgscheferne Kitte Davidsen og Claus Petersen fra firmaet Skanlux.

Firmaet bygger omkring 80 huse om året. Og vil meget gerne deltage i udstillingen BO4700, som planlægges i Eskeskoven, der er en del af De Lodne Højder. Næstved Kommune har netop startet byggemodning af 54 grunde, og halvdelen er reserveret til byggeudstillingen.

Med EDC-mægleren Niels Krag som tovholder er det planen, at udstillingen skal omfatte omkring 30 huse.

Boudstillingen er planlagt i to weekender i oktober, og byggefirmaerne skal melde tilbage senest 28. marts.

Men tidsplanen er skrap. Grundene bliver først byggeklar 1. juni.

Herefter kan byggerierne gå i gang. Det giver en presset tidsplan hen over en sommerferie.

Ejeren af Møn-Huse, Niels Solun kalder den tidsplan helt umulig og urealistisk.

- Vi skal bruge mindst fem måneder for at lave et ordentligt byggeri, siger Niels Solun til Sjællandske.

Ejendomsmægler Niels Krag erkender, at tidsplanen er skarp. Deadline er 28. marts. Når firmaerne har meldt ind, så afgøres det om udstillingen skal flyttes fra oktober til påsken 2019.

- Det er jo klart, at uden udstillere ingen byggeudstilling. Men jeg er glad for den positive modtagelse af ideen om en byggeudstilling i Næstved, siger Niels Krag.

Sidste byggeudstilling i Næstved var i 2005, hvor interessen var enorm. Mere end 35.000 besøgte husene, der var første udstykning i De Lodne Højder.

Borgmester Carsten Rasmussen mener, at tiden nu er til en ny udstilling.

- Vinduet er åbent, og boligpriserne i København er nu så høje, at mange vælger at flytte til Næstved, siger Carsten Rasmussen.