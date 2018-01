Se billedserie Benjamin Barfod er med i »Danmark har talent« på TV 2, hvor hans musikalske evner vurderes af de fire dommere; Jarl Friis-Mikkelsen, Peter Frödin, Cecilie Lassen og Thomas Buttenschøn. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Video: Benjamin fra Næstved er klar til at vise hele Danmark sit talent

Næstved - 19. januar 2018

Lørdag aften klokken 20 går det løs igen, når TV 2 sender første afsnit i fjerde sæson af det populære talentshow »Danmark har talent«. 28-årige Benjamin Barfod fra Næstved er med i allerførste program.

Han stiller op med et meget anderledes og i den brede offentlighed fuldstændig ukendt instrument, nemlig hangen. Den blev opfundet af et schweizisk ægtepar i 2000.

- Jeg opdagede instrumentet for 13 år siden, da jeg så en fyr på gaden i Barcelona, der spillede det. Jeg blev med det samme opslugt og meget fascineret af, at man kan få metal til at lyde sådan, forklarer Benjamin Barfod med henvisning til, at en hang er lavet af en speciallegering af forskellige metaller.

Sjællandske møder ham i hjemmet i Næstved. Det er spækket med instrumenter, men meget få af dem er genkendelige for deres udsendte.

- Som alle andre startede jeg med trommer, men jeg fandt hurtigt ud af, at det er meget sjovere med anderledes instrumenter. Særligt kan jeg godt lide thereminen, som kan spilles uden at røre ved den, siger Benjamin Barfod, som lever af at spille musik.

- Jeg er født med en lille hjerneskade og har altid haft indlæringsvanskeligheder. Jeg får et tilskud af kommunen, men resten af mine indtægter kommer fra musikken. Jeg laver børneteater sammen med en anden, hvor vi spiller på biblioteker, børnehaver og så videre på hele Sjælland. Jeg spiller for autister, og så er jeg med i trioen Zafir, hvor vi lige har udgivet vores første cd.

Benjamin Barfod er opvokset i et musikalsk hjem i Karrebæksminde, og interessen stammer fra faren. Hans bror, Tomas, spiller med i det meget produktive band WhoMadeWho. Selv var jazz hans første store passion, men siden er smagen blevet bredere.

- For fem år siden søgte jeg ind på konservatoriet. Da jeg ikke kom ind, rejste jeg i stedet til Indien i en måned. Her blev jeg dybt fascineret af klassisk, indisk musik, som er helt anderledes end europæisk musik, fortæller musikeren, som i dag dyrker mange forskellige genrer.

Det musikalske multitalent fortæller, at han var i tvivl om, hvorvidt det var en god idé at stille op i tv-programmet.

- Men jeg valgte at gøre det, for jeg vil gerne vise, hvad jeg kan. Og jeg håber på at blive set og derigennem få flere jobs, lyder det.

Benjamin Barfods audition er optaget i forvejen, og han må af gode grunde ikke afsløre, om han går videre eller ej. Men han vil gerne fortælle, at det var en god og sjov oplevelse at være med.

- Jeg har spillet en masse koncerter før, så jeg er vant til mange publikummer, men jeg var da nervøs. Især fordi, at de fire, der var på scenen før mig, alle fik nej.