Victoria Pedersen forsøger at følge med i den virtuelle undervisning så godt, som hun kan, med 23 andre på linjen. Privatfoto

Victoria mødes med 24 kammerater i et virtuelt klasselokale

Selvom skolen er lukket, så betyder det ikke, at Victoria Pedersen og hendes 23 klassekammerater fra 8.B på Susåskolen afdeling Holsted kan holde fri.

De skal møde til danskundervisning i et virtuelt klasselokale via deres computere, hvor deres dansklærer gennemfører almindelig klasseundervisning.

- Vores lærer kan se, hvem der er til stede, vi har mulighed for at række hånden op, og hun stiller spørgsmål til os, som når vi almindeligvis er i skole, forklarer Victoria Pedersen på 14 år.

I løbet af dagene i denne uge har eleverne for eksempel skulle rette tekster med fejl i, som de så sammen gennemgår til den virtuelle undervisning.

Victoria Pedersen synes som udgangspunkt, at det virtuelle klasselokale er en god idé.

Svært at høre alle

Men hun må også indrømme, at 24 skoleelever i det samme, virtuelle rum kan være forvirrende.

- Folk kommer hurtigt til at snakke i munden på hinanden, og så kan det være svært at følge med, men det er jo meget det samme som en rigtig time i vores rigtige klasselokale, siger hun.

I matematik, historie, biologi og alle de andre skolefag skal eleverne aflevere opgaver, som de sidder og løser for dem selv.

- Vi har fået 17 siders matematik, som vi skal lave til om to uger, forklarer Victoria Pedersen.

Godt med en blanding

Selvom Victoria Pedersen aller helst ville tilbage i skolen og have undervisning, så ser hun også fordele i selv at kunne bestemme lidt mere over sin tid.