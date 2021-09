Victor slog alarm: Reddet fra brændende lejlighed

Der lugtede brændt, men alt var ok i festlokalet, hvor en familie søndag formiddag gik og ryddede op efter en bryllupsfest. Gommens søn, Victor Vinston Frederiksen kom forbi for at sige tak for i går, men han fulgte den mistænkelige lugt og fandt ud af, at der kom røg ud af vinduerne fra første sal. Han løb resolut ind i opgangen og op ad trapperne, og kunne hurtigt konstatere, at der også kom røg ud fra lejlighedens hoveddør.